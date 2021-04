Ufficiale: dopo l’allenatore Hutter anche il ds Bobic lascerà l’Eintracht Francoforte a fine stagione (Di mercoledì 14 aprile 2021) Con una nota apparsa sul sito Ufficiale, l’Eintracht Francoforte ha comunicato che anche il ds Fredi Bobic lascerà il club a fine stagione. Ieri l’Eintracht aveva comunicato anche il divorzio dal suo allenatore, che andrà al Borussia Monchengladbach. Per la prossima stagione è prevista una vera e propria rivoluzione. “l’Eintracht comunica che col ds Bobic è stato raggiunto un accordo sulla risoluzione anticipata del contratto, inizialmente previsto per giugno 2023, con effetto da maggio 2021”. Die Eintracht Frankfurt Fußball AG und Sportvorstand Fredi Bobic haben sich über die vorzeitige Auflösung des bis zum 30. Juni 2023 laufenden Dienstvertrages ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 aprile 2021) Con una nota apparsa sul sitoha comunicato cheil ds Frediil club a. Ieriaveva comunicatoil divorzio dal suo allenatore, che andrà al Borussia Monchengladbach. Per la prossimaè prevista una vera e propria rivoluzione. “comunica che col dsè stato raggiunto un accordo sulla risoluzione anticipata del contratto, inizialmente previsto per giugno 2023, con effetto da maggio 2021”. Die Eintracht Frankfurt Fußball AG und Sportvorstand Fredihaben sich über die vorzeitige Auflösung des bis zum 30. Juni 2023 laufenden Dienstvertrages ...

