Uefa: «Ok dal Governo ai tifosi: Roma confermata sede per Euro 2020» (Di mercoledì 14 aprile 2021) “La Uefa ha ricevuto oggi la conferma da parte del Governo italiano, tramite la FIGC, che le partite di Uefa Euro 2020 in programma allo Stadio Olimpico di Roma si disputeranno alla presenza di spettatori. Le autorità hanno garantito che almeno il 25% della capienza dello stadio sarà aperta al pubblico. Di conseguenza, la Uefa L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Laha ricevuto oggi la conferma da parte delitaliano, tramite la FIGC, che le partite diin programma allo Stadio Olimpico disi disputeranno alla presenza di spettatori. Le autorità hanno garantito che almeno il 25% della capienza dello stadio sarà aperta al pubblico. Di conseguenza, laL'articolo

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IL GOVERNO DÀ L'OK A 25% TIFOSI PER EUROPEO A ROMA Lettera inviata dal sottosegretario Vezzali… - Er_Canaro : RT @andrea_82b15: #UEFA: 10 giornate per razzismo #Italia: dal 26 dicembre al 6 gennaio Però la narrazione ci racconta che i buffoni sono… - putipo : RT @andrea_82b15: #UEFA: 10 giornate per razzismo #Italia: dal 26 dicembre al 6 gennaio Però la narrazione ci racconta che i buffoni sono… - CalcioFinanza : Uefa: «Ok dal Governo ai tifosi: Roma confermata sede per Euro 2020» - andrea_82b15 : #UEFA: 10 giornate per razzismo #Italia: dal 26 dicembre al 6 gennaio Però la narrazione ci racconta che i buffoni… -

Ultime Notizie dalla rete : Uefa dal Seedorf e le discriminazioni: 'Giallo per chi si copre la bocca in campo' Proprio nella giornata in cui la Uefa ha reso noto il verdetto nel caso disciplinare che infligge ... L'ex giocatore olandese, ha ricordato gli episodi delle ultime settimane dentro e fuori dal campo: '...

Razzismo: la Uefa ferma Kudela per 10 partite, 3 a Kamara per l'aggressione Dal referto arbitrale sono emerse scambi pesanti di offese visto che anche Kamara è stato sospeso per tre turni dalla Uefa "per aver aggredito un altro giocatore".

Semifinali di Champions League: Chelsea e Paris qualificate UEFA.com Slavia Praga, 10 giornate a Kudela per comportamento razzista Oggi sono arrivate le decisioni prese dalla Uefa dopo l’indagine condotta in merito a quanto ... “Comportamento razzista che include la sospensione provvisoria di una partita scontata dal giocatore ...

Roma conferma presenza spettatori per EURO 2020 La UEFA ha ricevuto oggi la conferma da parte del governo italiano, tramite la FIGC, che le partite di UEFA EURO 2020 in programma allo Stadio Olimpico di Roma si disputeranno alla presenza di spettat ...

Proprio nella giornata in cui laha reso noto il verdetto nel caso disciplinare che infligge ... L'ex giocatore olandese, ha ricordato gli episodi delle ultime settimane dentro e fuoricampo: '...referto arbitrale sono emerse scambi pesanti di offese visto che anche Kamara è stato sospeso per tre turni dalla"per aver aggredito un altro giocatore".Oggi sono arrivate le decisioni prese dalla Uefa dopo l’indagine condotta in merito a quanto ... “Comportamento razzista che include la sospensione provvisoria di una partita scontata dal giocatore ...La UEFA ha ricevuto oggi la conferma da parte del governo italiano, tramite la FIGC, che le partite di UEFA EURO 2020 in programma allo Stadio Olimpico di Roma si disputeranno alla presenza di spettat ...