Ripulire il profilo Facebook e rivedere quanto pubblicato

Come tutti i siti di social networking Facebook diventa spesso il ricettacolo di tutti i nostri pensieri e frustrazioni, al punto da portare gli iscritti a pubblicare informazioni che, in altri casi, avrebbero comunicato al mondo soltanto se fossero stati pagati. Facebook è uno strumento davvero potente che può essere utilizzato in modo produttivo per diversi scopi, ma che per non diventare un problema richiede una certa cura. Per questo è importante Ripulire il profilo Facebook per togliere di mezzo le informazioni vecchie, le notizie che sarebbe stato meglio non condividere, le foto divertenti ma comunque non proprio da mostrare a chiunque e cosi via. Nella seguente guida vi mostreremo quindi come Ripulire Facebook e le modalità più veloci per raggiungere questo ...

