Paura in una palazzina a Roma: il quadro elettrico scatena l’incendio, intossicata 19enne (Di mercoledì 14 aprile 2021) Attimi di Paura nel corso del pomeriggio di ieri, 13 Aprile, quando un incendio è scoppiato in una palazzina in zona Fonte Ostiense. l’incendio l’incendio è scoppiato intorno alle ore 16:30 e sul posto, subito dopo la segnalazione, sono giunte le pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale. In via Ignazio Silone, all’altezza di via Enrico Pea anche i Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Fortunatamente non ci sono state vittime ma una ragazza di 19 anni è stata trasportata per accertamenti al San Eugenio in codice verde dagli operatori del 118. l’incendio, poi, si è compreso essere partito da un quadro elettrico, l’Acea ha svolto gli accertamenti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Attimi dinel corso del pomeriggio di ieri, 13 Aprile, quando un incendio è scoppiato in unain zona Fonte Ostiense.è scoppiato intorno alle ore 16:30 e sul posto, subito dopo la segnalazione, sono giunte le pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale diCapitale. In via Ignazio Silone, all’altezza di via Enrico Pea anche i Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Fortunatamente non ci sono state vittime ma una ragazza di 19 anni è stata trasportata per accertamenti al San Eugenio in codice verde dagli operatori del 118., poi, si è compreso essere partito da un, l’Acea ha svolto gli accertamenti. su Il Corriere della Città.

Advertising

AzzolinaLucia : Quando si parla di diritti c’è qualcuno in Parlamento che ha come un tic, si gira sempre dall’altra parte. Lega e F… - amnestyitalia : La violenza sessuale è una grave violazione dei diritti umani. Ciononostante, la gran parte delle aggressioni non v… - renatobrunetta : I #giovani italiani meritano maestri capaci di svincolarsi dai lacci del passato e intenti a maturare uno sguardo l… - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Paura in una palazzina a Roma: il quadro elettrico scatena l’incendio, intossicata 19enne - fvckinavocadoss : RT @declinelovee: nel regno unito è finito il covid perché è stata fatta una lunga quarantena per vaccinare tutti, noi invece siamo ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura una La rabbia spezza in due l'Autosole Le Regioni: allentare il coprifuoco ... in raccordo con il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, studia come offrire risposte sensate alle categorie, pur in un quadro epidemico e vaccinale che fa ancora paura. "Una data ...

Giulio Berruti vaccinato: polemica social. Il fidanzato della Boschi: "Sono dentista" ... 36 anni, attore e fidanzato di Maria Elena Boschi : "Prima dose fatta, vaccinatevi senza paura", scrive. Il messaggio è condito da una foto che è tutto un programma: Giulio Berruti bello e ...

La paura del vaccino corre sui social: quali effetti sulla salute pubblica Agenda Digitale Torre San Vitale, zona transennata dopo la paura: da domani le verifiche del Comune foto Resta transennata per motivi precauzionale la zona di Torre San Vitale a Como – a ridosso del passaggio a livello di viale Battisti – dove ieri pomeriggio si è staccata una pietra (forse anche per le ...

La lezione di Dalla Chiesa alla Murgia Ma non voglio farne una questione di colore politico". Rita Dalla Chiesa, quindi, arriva alla cancel culture progressista, "che deve dissacrare l'uniforme a tutti i costi" e che considera obsoleta.

... in raccordo con il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, studia come offrire risposte sensate alle categorie, pur in un quadro epidemico e vaccinale che fa ancora. "data ...... 36 anni, attore e fidanzato di Maria Elena Boschi : "Prima dose fatta, vaccinatevi senza", scrive. Il messaggio è condito dafoto che è tutto un programma: Giulio Berruti bello e ...Resta transennata per motivi precauzionale la zona di Torre San Vitale a Como – a ridosso del passaggio a livello di viale Battisti – dove ieri pomeriggio si è staccata una pietra (forse anche per le ...Ma non voglio farne una questione di colore politico". Rita Dalla Chiesa, quindi, arriva alla cancel culture progressista, "che deve dissacrare l'uniforme a tutti i costi" e che considera obsoleta.