Nibali | “Mi opero ma farò di tutto per essere al Giro d’Italia”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Una giornata triste per Vincenzocaduto oggi durante l'allenamento procurandosi una frattura al polso. Il 36enne della Trek Segafredo era ritornato lunedì a casa a Lugano dal ritiro in altura che aveva concluso a Tenerife sul vulcano Teide e il prossimo impegno agonistico era previsto al Tour of the Alps dal 19 al 23 aprile. In preparazione ai prossimi impegni si stava allenando vicino Ponte Tresa, nella zona di Lugano. Lo Squalo siciliano sui social ha mostrato la sua mano fasciata ma ha promesso di fare il possibile perai nastri di partenza deld'Italia. "Faccio fatica a trovare le parole per descrivere l'enorme dispiacere che provo. Ma questo è il verdetto che devo accettare. Domani mi opererò e poi inizierò il difficile percorso per cercare dial via del. Questo è ...

