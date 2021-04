Milan | Bonan | “Mandzukic non pervenuto | è stato un errore di valutazione”

Advertising

tonytally : Bonan: 'Evidentemente su Mandzukic c'è stato un errore di valutazione' #Milan - notizie_milan : Bonan: “Mandzukic? È stato commesso un errore di valutazione” - RaffyMilan4 : RT @MilanNewsit: Bonan: 'Ilicic sarebbe un'alternativa in più per l'attacco del Milan' - Budulacci70 : Faranno un’edizione di #lolchirideefuori con Baiocchini, DiStefano, la redazione #Qsvs e @Gazzetta_it #Bonan. Perde… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Bonan

Pianeta Milan

Fa ancora discutere l'espulsione di Maresca a Ibrahimovic. Lo svedese è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo. I commenti di Pellegatti eCome spiegato bene dal legale del, Leandro Cantamessa nella giornata di ieri, non sarà possibile avere Zlatan Ibrahimovic con il Genoa. Ricorrere contro la squalifica di una giornata non è,...Domenica pomeriggio torna Alessandroalla guida di 'Sky Calcio Show' con Gianluca Di Marzio, ... Alle ore 18 sarà invece la volta del, che proverà a tenere ancora viva la lotta scudetto sul ...Altri che Ibra deve prendersi una camomilla. 1) Ibra, hai toppato: sul 2-0 per la tua squadra non ci si fa cacciare per un eccesso di bla bla bla. 2) Maresca, non si fa: se uno ti dice bla bla bla per ...IlMilanista.it MARIO IELPO A MILANTV - " Tre punti importanti, la gara si è complicata ed è diventata quasi eroica, con strascichi ingiusti con la squalifica di Ibra. Differenza tra casa e trasferta?