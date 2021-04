Meteo, è tornato l’inverno? Calo drastico delle temperature (Di mercoledì 14 aprile 2021) É tornato l’inverno? Ecco tutte le previsioni Meteo per i prossimi giorni, che cosa succederà sulla nostra penisola? Tutte le ultime previsioni del Meteo (Pixabay)Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un brusco cambiamento nel Meteo. Sulla nosta penisola si sono abbattuti piogge e vento, anomali per il mese di aprile. Dopo alcuni giorni di bel tempo, che avevano fatto sperare nel pieno arrivo della primavera, molte zone d’Italia si sono trovate a dover fare i conti con dei cambiamenti climatici mai visti prima: brusco Calo delle temperature (in alcune zone si sono sfiorati gli 8 gradi centigradi), piogge e vento forte. Questo imporvviso peggioramento del clima ha fatto pensare ad un ritorno dell’inverno. Ma che cosa succederà nei ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) É? Ecco tutte le previsioniper i prossimi giorni, che cosa succederà sulla nostra penisola? Tutte le ultime previsioni del(Pixabay)Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un brusco cambiamento nel. Sulla nosta penisola si sono abbattuti piogge e vento, anomali per il mese di aprile. Dopo alcuni giorni di bel tempo, che avevano fatto sperare nel pieno arrivo della primavera, molte zone d’Italia si sono trovate a dover fare i conti con dei cambiamenti climatici mai visti prima: brusco(in alcune zone si sono sfiorati gli 8 gradi centigradi), piogge e vento forte. Questo imporvviso peggioramento del clima ha fatto pensare ad un ritorno del. Ma che cosa succederà nei ...

