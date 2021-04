Mascherine non filtranti, alcune distribuite anche a Bergamo: sono già state ritirate (Di mercoledì 14 aprile 2021) Le Mascherine cinesi non filtranti, presenti nei dodici lotti finiti al centro dell’inchiesta della Procura di Gorizia, erano arrivate anche a Bergamo. Più precisamente all’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, di Bergamo Ovest (Treviglio) e Bergamo Est (Seriate). Si tratta di Mascherine modelli Ffp2 e Ffp3 importate dalla Cina nei primi sette mesi del 2020 dal Commissario Domenico Arcuri, validate dal Comitato Tecnico Scientifico e distribuite nella Asl di tutta Italia. Secondo la procura di Gorizia – che sta lavorando sul caso – la metà dei dispositivi arrivati dalla Cina non filtra a sufficienza: uno su due non garantisce protezione dal virus. Vanno ritirate, ma non è così semplice: le direzioni generali regionali ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lecinesi non, presenti nei dodici lotti finiti al centro dell’inchiesta della Procura di Gorizia, erano arrivate. Più precisamente all’Asst Papa Giovanni XXIII di, diOvest (Treviglio) eEst (Seriate). Si tratta dimodelli Ffp2 e Ffp3 importate dalla Cina nei primi sette mesi del 2020 dal Commissario Domenico Arcuri, validate dal Comitato Tecnico Scientifico enella Asl di tutta Italia. Secondo la procura di Gorizia – che sta lavorando sul caso – la metà dei dispositivi arrivati dalla Cina non filtra a sufficienza: uno su due non garantisce protezione dal virus. Vanno, ma non è così semplice: le direzioni generali regionali ...

matteorenzi : Qualcosa non ha funzionato: mascherine, ventilatori cinesi, banchi a rotelle, documenti cambiati. Ora pensiamo ai v… - repubblica : ?? Covid: “Mascherine cinesi, una su 2 non protegge”. Ecco i lotti a rischio - Corriere : Covid, 250 milioni di mascherine non a norma distribuiti alle Regioni: ecco quali sono i modelli - HRH_TheKing : RT @matteorenzi: Qualcosa non ha funzionato: mascherine, ventilatori cinesi, banchi a rotelle, documenti cambiati. Ora pensiamo ai vaccini,… - Lialacor : RT @matteorenzi: Qualcosa non ha funzionato: mascherine, ventilatori cinesi, banchi a rotelle, documenti cambiati. Ora pensiamo ai vaccini,… -