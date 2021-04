Lo Zecchino d’oro, aperti i casting online in Campania: tutte le info (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiZecchino d’oro è già alla ricerca dei piccoli cantanti che daranno voce alle canzoni della 64° edizione, in programma il prossimo dicembre, e anche i piccoli aspiranti solisti della Campania sono chiamati a partecipare. In tutto sono 50 i bambini della regione che, dal 1959 a oggi, hanno preso parte alla storica trasmissione e l’ultima rappresentante della Campania ad aver interpretato una canzone vincitrice è stata, nel 2014, Alessia Chianese, di Afragola (NA), con il brano Chi ha paura del buio?, cantato insieme a Edoardo Barchi di Modena. Dopo l’esperimento riuscito del 2020, messo in campo a causa dell’emergenza Covid-19, il casting di Zecchino d’oro torna quest’anno online per dare a tutti i bimbi d’Italia la possibilità ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiè già alla ricerca dei piccoli cantanti che daranno voce alle canzoni della 64° edizione, in programma il prossimo dicembre, e anche i piccoli aspiranti solisti dellasono chiamati a partecipare. In tutto sono 50 i bambini della regione che, dal 1959 a oggi, hanno preso parte alla storica trasmissione e l’ultima rappresentante dellaad aver interpretato una canzone vincitrice è stata, nel 2014, Alessia Chianese, di Afragola (NA), con il brano Chi ha paura del buio?, cantato insieme a Edoardo Barchi di Modena. Dopo l’esperimento riuscito del 2020, messo in campo a causa dell’emergenza Covid-19, ilditorna quest’annoper dare a tutti i bimbi d’Italia la possibilità ...

