LIVENow presenta MAMAMOO sabato 1 maggio sulla piattaforma alle ore 21

(Di mercoledì 14 aprile 2021)annuncia la prima esibizione in assoluto di un gruppo K-Pop,, che sarà trasmesso in Italiaore 21.00. La K-pop bandsi esibirà su un imponente palcoscenico la cui scenografia ricorda un grattacielo di New York, composto da diversi piani. Ciascun piano sarà, per i membri del gruppo (Hwasa, Moonbyul, Solar e Wheein), lo sfondo di uno spettacolo di forte impatto, in cui la band si esibirà con i suoiri successi dando prova di abilità di canto, rap e danze che sfidano la gravità. Energia, voci potenti piene di sentimento e uno stile personalissimo che sfida le convenzioni con disinvoltura sono le caratteristiche che hanno reso leil gruppo ...

GLI ORARIK - PopMAMAMOO sara' disponibile per i fans in tutto il mondo il 1º e il 2 maggio nei seguenti orari: 01/05 Concerto 1 - Asia - Pacifico - Seoul 6PM, Sydney 8PM, Manila ...