LIVE Sinner-Djokovic | Masters1000 Montecarlo in DIRETTA | si comincia dopo Caruso-Rublev 1-4 per il russo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-ZVEREV LADI FOGNINI-THOMPSON LADI CECCHINATO-GOFFIN 11.36 Nel corso del primo setè in vantaggio per 4-1 sucon un solo break a dividere i due. 11.12partirà sfavorito contro il. Vedremo se il siciliano riuscirà ad opporre una solida resistenza. 11.10 Sta iniziando in questo momento il match tra Salvatoreed Andreysul Campo Centrale. A seguire toccherà a. 11.08 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla...