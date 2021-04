LIVE Cecchinato-Goffin 4-6 0-3, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: doppio break del belga! (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-THOMPSON 15-0 Buona prima di Cecchinato. 0-4 Altro break confermato per il belga che si invola verso la vittoria. 40-15 Buon servizio di Goffin. 30-15 Lungo il rovescio di Goffin in uscita dal servizio. 30-0 Ottima prima del belga. 15-0 L’azzurro trova il diritto lungolinea vincente in uscita dal servizio dopo la risposta corta del siciliano. 0-3 break Goffin! Il belga strappa per la terza volta il servizio al quarto tentativo nel game. 40-AD Goffin trova il diritto diagonale vincente: in ritardo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-DJOKOVIC LADI SONEGO-ZVEREV LADI FOGNINI-THOMPSON 15-0 Buona prima di. 0-4 Altroconfermato per il belga che si invola verso la vittoria. 40-15 Buon servizio di. 30-15 Lungo il rovescio diin uscita dal servizio. 30-0 Ottima prima del belga. 15-0 L’azzurro trova il diritto lungolinea vincente in uscita dal servizio dopo la risposta corta del siciliano. 0-3! Il belga strappa per la terza volta il servizio al quarto tentativo nel game. 40-ADtrova il diritto diagonale vincente: in ritardo ...

