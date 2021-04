L' automobile si schianta | il pedone è salvo per un soffio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : automobile schianta

Il Messaggero

La macchina sia pochi centimetri dal pedone, schivandolo solo per un soffio.... tre feriti 10 aprile 2021 Incidente tra auto e scooter a Nocera: due feriti, grave 32enne paganese 11 aprile 2021 Paura, oggi pomeriggio, a San Pietro al Tanagro , dove un'(Citroèn C3), ...Un signore passeggia tranquillamente sul marciapiede quando all’improvviso un automobilista, affrontando una curva, perde il controllo della sua auto. La macchina si schianta a pochi centimetri dal ...Ha patteggiato 5 mesi di pena chi era al volante della vettura in cui viaggiava Gianni Beccari. Durante lo schianto sulla Ravegnana il codigorese sui sedili posteriori non la indossava perchè bloccata ...