Il figlio di Tom Hanks denunciato per abusi e violenze dalla ex compagna (VIDEO) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Kiana Parker ha intentato una causa da 1 milione di dollari per maltrattamenti contro Chet Hanks. Il figlio di Tom Hanks avrebbe messo in atto una scala di abusi sempre più pericolosi Il figlio di Tom Hanks è stato denunciato della sua ex compagna Kiana Parker per abusi fisici e verbali nel corso della loro relazione sentimentale. Parker chiede a Chet Hanks un milione di dollari. In occasione di una conferenza stampa tenutasi in Texas, i legali di Kiana Parker hanno accusato Chet Hanks di aver attuato contro di lei un comportamento via via sempre più pericoloso per la sua salute fisica e mentale. L'avvocato Kevin Murray ha dichiarato: "Si tratta di un caso di violenza all'interno di una relazione tra un ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 aprile 2021) Kiana Parker ha intentato una causa da 1 milione di dollari per maltrattamenti contro Chet. Ildi Tomavrebbe messo in atto una scala disempre più pericolosi Ildi Tomè statodella sua exKiana Parker perfisici e verbali nel corso della loro relazione sentimentale. Parker chiede a Chetun milione di dollari. In occasione di una conferenza stampa tenutasi in Texas, i legali di Kiana Parker hanno accusato Chetdi aver attuato contro di lei un comportamento via via sempre più pericoloso per la sua salute fisica e mentale. L'avvocato Kevin Murray ha dichiarato: "Si tratta di un caso di violenza all'interno di una relazione tra un ...

Advertising

b4squiatscrown : Ho appena scoperto che Chet Hanks è il figlio di Tom Hanks, e voi direte 'grazie al cazzo' MA IO DICO UN SOGGETTO… - colecisti : RT @flpsq: Il figlio di Tom Hanks si chiama Chet Hanks. Se prendiamo il suo nome e stacchiamo l’ultima lettera del suo nome e l’attacchiamo… - always_1325 : RT @MaleficamenteIo: Quando Tom ha girato la scena della morte di Loki in IW kevin e il resto della crew gli hanno mandato emails dicendo c… - martyisbackk : RT @MaleficamenteIo: Quando Tom ha girato la scena della morte di Loki in IW kevin e il resto della crew gli hanno mandato emails dicendo c… - lokistan4ev : RT @MaleficamenteIo: Quando Tom ha girato la scena della morte di Loki in IW kevin e il resto della crew gli hanno mandato emails dicendo c… -

Ultime Notizie dalla rete : figlio Tom Fast Furious 9: ecco il nuovo esplosivo trailer ufficiale La storia è incentrata su Dom Toretto di Vin Diesel che sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di ...

GT World Challenge Europe festeggia 10 anni con la 3 ore di Monza - FormulaPassion.it I primi due sono in equipaggio con Tom Kohmann mentre Bertolini conduce con Louis Machiels e Lorenzo Bontempelli. Corre con vessillo italiano anche Eddie Cheever , figlio dell'ex pilota di Formula 1,...

Il figlio di Tom Hanks denunciato per abusi e violenze dalla ex compagna (VIDEO) Kiana Parker ha intentato una causa da 1 milione di dollari per maltrattamenti contro Chet Hanks. Il figlio di Tom Hanks avrebbe messo in atto una scala di abusi sempre più pericolosi Il figlio di Tom ...

Influencer a nudo: Paola Turani svela il suo dramma Nell’estate 2019, dopo un lungo fidanzamento di otto anni, la modella e influencer Paola Turani ha sposato l’imprenditore Riccardo Serpellini. Paola ha conosciuto Riccardo quando aveva solo 18 anni ma ...

La storia è incentrata su Dom Toretto di Vin Diesel che sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di ...I primi due sono in equipaggio conKohmann mentre Bertolini conduce con Louis Machiels e Lorenzo Bontempelli. Corre con vessillo italiano anche Eddie Cheever ,dell'ex pilota di Formula 1,...Kiana Parker ha intentato una causa da 1 milione di dollari per maltrattamenti contro Chet Hanks. Il figlio di Tom Hanks avrebbe messo in atto una scala di abusi sempre più pericolosi Il figlio di Tom ...Nell’estate 2019, dopo un lungo fidanzamento di otto anni, la modella e influencer Paola Turani ha sposato l’imprenditore Riccardo Serpellini. Paola ha conosciuto Riccardo quando aveva solo 18 anni ma ...