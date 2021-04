Guardiola: “E’ un sollievo andare in semifinale per la prima volta” (Di mercoledì 14 aprile 2021) E’ arrivata finalmente la prima semifinale di Champions col Manchester City per Pep Guardiola, ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Dortmund: “Da questa competizione giudicano il lavoro di un anno. È un po’ ingiusto, perché in campionato si gioca ogni tre giorni e ci sono state tante coppe. Siamo stati brillantissimi, ma è veramente un sollievo andare in semifinale per la prima volta”. L’abbraccio con Foden?“Eravamo tutti lì, i giocatori hanno sofferto tanto e hanno lottato tanto per passare dopo le critiche degli ultimi anni in cui siamo usciti ai quarti. Abbiamo sofferto all’inizio, loro hanno tantissima qualità e poi giocando coi terzini aperti abbiamo difficoltà. Con Foden e cambiando in mezzo abbiamo preso la partita ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 aprile 2021) E’ arrivata finalmente ladi Champions col Manchester City per Pep, ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Dortmund: “Da questa competizione giudicano il lavoro di un anno. È un po’ ingiusto, perché in campionato si gioca ogni tre giorni e ci sono state tante coppe. Siamo stati brillantissimi, ma è veramente uninper la”. L’abbraccio con Foden?“Eravamo tutti lì, i giocatori hanno sofferto tanto e hanno lottato tanto per passare dopo le critiche degli ultimi anni in cui siamo usciti ai quarti. Abbiamo sofferto all’inizio, loro hanno tantissima qualità e poi giocando coi terzini aperti abbiamo difficoltà. Con Foden e cambiando in mezzo abbiamo preso la partita ...

