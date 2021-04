Giulia Salemi e Tommaso Zorzi hanno fatto pace? Ecco come stanno le cose (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo Giulia Salemi, questa sera Tommaso Zorzi ospiterà Francesco Oppini che prenderà possesso del suo copione per ribaltare i ruoli, condurre e saperne di più sulla “lite” con l’Italo-persiana: hanno fatto pace? Giulia Salemi e Tommaso Zorzi hanno fatto pace? Al momento non ci siamo sentiti e non ho ripreso a seguirla su Instagram. Questo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo, questa seraospiterà Francesco Oppini che prenderà possesso del suo copione per ribaltare i ruoli, condurre e saperne di più sulla “lite” con l’Italo-persiana:? Al momento non ci siamo sentiti e non ho ripreso a seguirla su Instagram. Questo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

domenicalive : ?? Giulia Salemi diventa conduttrice! Su @MediasetPlay dal 16 aprile il suo nuovo programma, Salotto Salemi! ? Ne pa… - MediasetPlay : Tra amore e odio... la prima ospite de #IlPuntoZ è... Giulia Salemi!?? Seguite ORA la diretta ????… - domenicalive : Va tutto a gonfie vele tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la coppia #Prelemi è sempre super solida! Ne parliam… - Cattilalla98 : Una bombaaaa, non vedo l’oraaa Salotto Salemi di Giulia Salemi - fuegoyllamas : RT @teamsalemioff: Manca sempre meno per #SalottoSalemi il format condotto da Giulia Salemi in onda dal 16 Aprile 2021 su Mediaset Play Inf… -