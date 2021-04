George Clooney torna medico in “ER”. Il cast riunito per un episodio speciale (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'attore di nuovo nei panni del dottor Ross, che ha interpretato per la prima volta nel 1994. La reunion in occasione della Giornata della terra Leggi su lastampa (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'attore di nuovo nei panni del dottor Ross, che ha interpretato per la prima volta nel 1994. La reunion in occasione della Giornata della terra

Advertising

LaStampa : George Clooney torna medico in “ER”. Il cast riunito per un episodio speciale - oceanfeels_ : ho sognato che era il compleanno odi george clooney?? - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #GeorgeClooney di nuovo nei panni del dottor Ross per la #reunion di E.R. Medici in prima linea. #Tv - BinaryOptionEU : RT '#GeorgeClooney di nuovo nei panni del dottor Ross per la #reunion di E.R. Medici in prima linea. #Tv - fseviareggio : RT @Adnkronos: #GeorgeClooney di nuovo nei panni del dottor Ross per la #reunion di E.R. Medici in prima linea. #Tv -

Ultime Notizie dalla rete : George Clooney Maddalena Corvaglia vuota il sacco, la verità sulla lite con la Canalis: "Grande dolore" E proprio a causa di questa struttura l'ex di Enzo Iacchetti e l'ex di George Clooney hanno litigato. Recentemente la Corvaglia ha rotto il silenzio sulla sua lite con la soubrette sarda, con cui non ...

George Clooney, lo straordinario retroscena sul suo passato: lo avreste immaginato? Icona indiscussa di Hollywood, fascino senza tempo e talento straordinario: il retroscena straordinario sul passato di George Clooney che non tutti conoscono Fascino senza tempo, talento eccezionale: George Clooney è un'icona indiscussa di Hollywood, uno degli attori più amati a livello internazionale. Nato nel 1961, ...

E.R.: la reunion di George Clooney e del cast per l'Earth Day Il cast di E.R., George Clooney compreso, torna insieme. L'occasione è davvero speciale e importante, ed è l'Earth Day che si celebra il 22 aprile. E.R. – Medici in prima linea non ha bisogno di ...

È più stretto del Canale di Suez e le grandi navi vengono trainate per uscirne Dopo il caso della Ever Given che ha bloccat oper oltre una settimana il traffico del Canale di Suez è tornato alla ribalta anche un altro canale, meno trafficato ma comunque molto importante per le ...

E proprio a causa di questa struttura l'ex di Enzo Iacchetti e l'ex dihanno litigato. Recentemente la Corvaglia ha rotto il silenzio sulla sua lite con la soubrette sarda, con cui non ...Icona indiscussa di Hollywood, fascino senza tempo e talento straordinario: il retroscena straordinario sul passato diche non tutti conoscono Fascino senza tempo, talento eccezionale:è un'icona indiscussa di Hollywood, uno degli attori più amati a livello internazionale. Nato nel 1961, ...Il cast di E.R., George Clooney compreso, torna insieme. L'occasione è davvero speciale e importante, ed è l'Earth Day che si celebra il 22 aprile. E.R. – Medici in prima linea non ha bisogno di ...Dopo il caso della Ever Given che ha bloccat oper oltre una settimana il traffico del Canale di Suez è tornato alla ribalta anche un altro canale, meno trafficato ma comunque molto importante per le ...