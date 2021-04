F1, cambiati gli orari del GP di Imola in onore del Principe Filippo: nuovo programma e guida TV8 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si torna ufficialmente in pista per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2021. Dopo la gara d’esordio del Gran Premio del Bahrain di tre settimane or sono, la massima categoria del motorsport dà il via alla sua campagna europea. E lo fa sul circuito intitolato ad Enzo e Dino Ferrari di Imola dove si disputerà il secondo Gran Premio dell’Emilia Romagna. L’evento romagnolo, quindi, si conferma anche in questa annata, ma vivrà alcuni cambiamenti rispetto al previsto. Il calendario della tre-giorni sulle rive del Santerno, infatti, ha visto diverse modifiche. La novità è stata introdotta per portare rispetto ai funerali del Principe Filippo d’Inghilterra, Duca di Edimburgo, che sono fissati per la giornata di sabato alle ore 16.00 italiane presso il castello di Windsor. Per questo motivo le qualifiche passeranno dalle ore 15.00 alle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si torna ufficialmente in pista per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2021. Dopo la gara d’esordio del Gran Premio del Bahrain di tre settimane or sono, la massima categoria del motorsport dà il via alla sua campagna europea. E lo fa sul circuito intitolato ad Enzo e Dino Ferrari didove si disputerà il secondo Gran Premio dell’Emilia Romagna. L’evento romagnolo, quindi, si conferma anche in questa annata, ma vivrà alcuni cambiamenti rispetto al previsto. Il calendario della tre-giorni sulle rive del Santerno, infatti, ha visto diverse modifiche. La novità è stata introdotta per portare rispetto ai funerali deld’Inghilterra, Duca di Edimburgo, che sono fissati per la giornata di sabato alle ore 16.00 italiane presso il castello di Windsor. Per questo motivo le qualifiche passeranno dalle ore 15.00 alle ...

