Dispersione Scolastica, Bianchi Ringrazia La Preside Morsellino per il Suo Impegno per gli Studenti

Il Ministro dell'Istruzione Bianchi rivolge un videomessaggio di Ringraziamento alla Preside Brigida Morsellino. "Saluto con grande gioia Brigida Morsellino, una dirigente Scolastica, una Preside che nel momento più difficile ha ...

