Covid, ultime notizie. Speranza: “Lecito aspettarsi delle riaperture a partire da maggio” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Covid, le ultime notizie di oggi 14 aprile 2021 in Italia e nel mondo Covid ultime notizie OGGI – Prosegue la campagna di vaccinazione in Italia. Finora sono state somministrate più di 12 milioni di dosi Qui i dati in tempo reale. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, mercoledì 14 aprile, aggiornate in tempo reale. ? Covid IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA Ore 07.00 – Speranza: “Lecito aspettarsi delle riaperture a partire da maggio” – “Dovremo programmare una gradualità di uscita dalle misure più restrittive. Abbiamo bisogno di essere prudenti, perché fare un passo più lungo può ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 aprile 2021), ledi oggi 14 aprile 2021 in Italia e nel mondoOGGI – Prosegue la campagna di vaccinazione in Italia. Finora sono state somministrate più di 12 milioni di dosi Qui i dati in tempo reale. Di seguito tutte lesul-19 di oggi, mercoledì 14 aprile, aggiornate in tempo reale. ?IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA Ore 07.00 –: “da” – “Dovremo programmare una gradualità di uscita dalle misure più restrittive. Abbiamo bisogno di essere prudenti, perché fare un passo più lungo può ...

Tg3web : Ottomila morti solo nelle ultime 48 ore. Il Brasile è letteralmente messo in ginocchio dal covid. Mancano letti, me… - Gazzetta_it : #Covid #DalPino: 'Ci aspettiamo mille spettatori subito e al 25% per le ultime di campionato' - Agenzia_Ansa : Sono 304.990 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i… - liviozerbini : Età media dei pazienti Covid freschi (infettati nelle ultime 2 settimane) nel nostro reparto: 60 anni. Tutti in ATT… - Pozzuoli21 : #pozzuoli #covid #tamponi #contagi #guariti COVID A POZZUOLI/ Altri 14 guariti e 12 contagiati nelle ultime 24 ore… -