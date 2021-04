Covid, l'Europa orientata verso i vaccini a mRna: preferenza all'acquisto di Pfizer e Moderna (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo i problemi legati ai vaccini anti Covid di AstraZeneca e Johnson&Johnson , entrambi a vettore virale, l'orientamento dell'Europa sarà di fare sempre più ricorso ai vaccini a mRna , cioè Pfizer e ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo i problemi legati aiantidi AstraZeneca e Johnson&Johnson , entrambi a vettore virale, l'orientamento dell'sarà di fare sempre più ricorso ai, cioèe ...

Covid, l'Europa orientata verso i vaccini a mRna: preferenza all'acquisto di Pfizer e Moderna Dopo i problemi legati ai vaccini anti Covid di AstraZeneca e Johnson&Johnson , entrambi a vettore virale, l'orientamento dell'Europa sarà di fare sempre più ricorso ai vaccini a mRna , cioè Pfizer e Moderna e prossimamente Curevac. Lo ha ...

