Covid Basilicata, oggi 213 contagi e 2 morti: bollettino 14 aprile (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 213 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 14 aprile. La tabella dei dati registra inoltre altri 2 morti. 1.450 il totale dei tamponi molecolari effettuati. Le persone decedute sono cittadini di Potenza e Rotondella. I lucani guariti o negativizzati sono 62. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.149 (+146), di cui 4.968 in isolamento domiciliare. Sono 15.289 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 476 quelle decedute. Invariato il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 181: al San Carlo di Potenza 33 nel reparto di malattie infettive, 34 in pneumologia, 17 in medicina d'urgenza, 5 in terapia intensiva e 18 in medicina interna

