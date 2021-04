Covid | 136 contagi e 11 bresciani morti | i paesi che piangono le vittime

Advertising

UnioneSarda : #Sardegna - #Usini è #Covid19 free, giù i casi a #Pozzomaggiore, allarme a #Nule - UnioneSarda : #Sardegna - Nuovi casi di #Covid19: #Cagliari, chiuso l'istituto De Sanctis- Deledda - OKsiena : COVID: SONO 136 I RICOVERI ALLE SCOTTE, OGGI 5 INGRESSI - A_R_Esse : - GazzettadiSiena : Oggi nessun decesso alle Scotte, ma sono 17 le terapie intensive -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 136

BresciaToday

A fronte di solicasi in 24 ore, a Brescia i nuovi casi in sette giorni sono 2.356, con una ... Sono 6.514 i pazientiricoverati in Lombardia, di cui 787 (il 12,08%) in gravi condizioni in ...... scopriamo che gli uomini più viziosi si trovano nelle zone di: Crotone (+183%), Trieste (+%), ... Un altro segnale di come ilabbia cambiato anche la relazione tra escort e cliente. Non ...(di Stefano Giantin) (ANSA) - BELGRADO, 14 APR - Sono stati quasi 3.500 i decessi per Covid in Polonia nella settimana fino all'11 aprile (+14,0%), il numero più alto in Europa. Lo segnalano i dati de ...Ore 10.21 - Arrivati vaccini Pfizer, scortati dalla Polizia da Roma alle città del centro Italia La Polizia di Stato da notizia di aver pianificato i servizi di scorta per i tras ...