Clio Make Up preoccupata per l’utilizzo dei filtri mostra la realtà che è difficile notare (Foto) (Di mercoledì 14 aprile 2021) difficile trovare un personaggio famoso che non utilizza i filtri sui social ed è su Instagram che Clio Make Up confida la sua preoccupazione (Foto). Non ce l’ha con chi utilizza i filtri, comprende il meccanismo che scatta, anche lei usa i filtri ma non si tratta di una cosa innocua, non lo è se non si capisce più qual è la realtà. Sono tante le ragazze e non solo che le raccontano dell’invidia che provano nel vedere tutte le vip bellissime e ricche, amate e desiderate, con una vita da sogno. “Tutto quello che vediamo non è reale, per esempio quanto storie fantastiche vediamo sui social e poi non ci sono più” commenta Clio Zammatteo in un video. Confessa che anche lei a volte inizia a fare una storia, si vede con le occhiaie e poi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 aprile 2021)trovare un personaggio famoso che non utilizza isui social ed è su Instagram cheUp confida la sua preoccupazione (). Non ce l’ha con chi utilizza i, comprende il meccanismo che scatta, anche lei usa ima non si tratta di una cosa innocua, non lo è se non si capisce più qual è la. Sono tante le ragazze e non solo che le raccontano dell’invidia che provano nel vedere tutte le vip bellissime e ricche, amate e desiderate, con una vita da sogno. “Tutto quello che vediamo non è reale, per esempio quanto storie fantastiche vediamo sui social e poi non ci sono più” commentaZammatteo in un video. Confessa che anche lei a volte inizia a fare una storia, si vede con le occhiaie e poi ...

