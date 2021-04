Chi è Cesare San Mauro, il compagno di Angela Melillo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Da alcune settimane Angela Melillo si trova all’Isola dei Famosi, dove sta resistendo nonostante la fatica della permanenza e i tentativi degli altri naufraghi di eliminarla, considerando che dopo 7 giorni rischiava di dover fare già le valigie, ma è riuscita a battere al televoto Akash. Più volte, al momento della nomination e dei proverbiali saluti per i familiari, Melillo ha invocato le persone a lei più vicine e, in particolare, il compagno Cesare San Mauro, avvocato della capitale poco avvezzo ai riflettori e a quanto pare non un frequentatore abituale degli ambienti dello spettacolo. Chi è Cesare San Mauro Cesare San Mauro, romano classe 1956, è un avvocato cassazionista, ha un suo studio legale avviato nella ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021) Da alcune settimanesi trova all’Isola dei Famosi, dove sta resistendo nonostante la fatica della permanenza e i tentativi degli altri naufraghi di eliminarla, considerando che dopo 7 giorni rischiava di dover fare già le valigie, ma è riuscita a battere al televoto Akash. Più volte, al momento della nomination e dei proverbiali saluti per i familiari,ha invocato le persone a lei più vicine e, in particolare, ilSan, avvocato della capitale poco avvezzo ai riflettori e a quanto pare non un frequentatore abituale degli ambienti dello spettacolo. Chi èSanSan, romano classe 1956, è un avvocato cassazionista, ha un suo studio legale avviato nella ...

