Antonio Logli, la Corte Europea respinge il suo ricorso: «Il processo a suo carico fu equo» (Di mercoledì 14 aprile 2021) Antonio Logli bocciato il suo ricorso in Corte Europea. L'ex elettricista della Geste, condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione per l'omicidio volontario della moglie e la distruzione del suo cadavere, continua tuttavia a professarsi innocente. A tal riguardo, l'uomo aveva dato incarico al suo nuovo pool investigativo di effettuare nuove indagini al fine di far riaprire il caso relativo alla misteriosa scomparsa di Roberta Ragusa. Oggi per lui è arrivata la batosta: la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo ha infatti respinto il ricorso presentato dalla difesa di Logli. Per i giudici i processi da lui affrontati, che lo hanno condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione, non hanno infatti violato il ...

