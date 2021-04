Amici 20, Enula contesa tra due ragazzi? (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’uscita dalla scuola di Amici della cantante Enula ha risvegliato un vecchio gossip del 2020, quando Leo Gassmann è stato immortalato fai fotografi di un noto settimanale insieme a lei (che avevano inizialmente chiamato Anna). Ma un dettaglio curiosono, che non è passato inosservato ai suoi fan, avrebbe fatto emergere un dubbio non di poco conto. Enula è fidanzata con Gassman oppure no? Enula, infatti, nel 2020 era una perfetta sconosciuta e quando è entrata ad Amici nessuno ha immediatamente ricollegato quelle foto dell’anno prima a lei. Una volta uscita dalla scuola di Amici è corsa a casa di Leo Gassman ed il gossip è risbucato fuori. La domanda quindi ora è solo una: i due sono semplicemente ex fidanzati rimasti in buoni rapporti o fra loro c’è di più? Enula fra ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’uscita dalla scuola didella cantanteha risvegliato un vecchio gossip del 2020, quando Leo Gassmann è stato immortalato fai fotografi di un noto settimanale insieme a lei (che avevano inizialmente chiamato Anna). Ma un dettaglio curiosono, che non è passato inosservato ai suoi fan, avrebbe fatto emergere un dubbio non di poco conto.è fidanzata con Gassman oppure no?, infatti, nel 2020 era una perfetta sconosciuta e quando è entrata adnessuno ha immediatamente ricollegato quelle foto dell’anno prima a lei. Una volta uscita dalla scuola diè corsa a casa di Leo Gassman ed il gossip è risbucato fuori. La domanda quindi ora è solo una: i due sono semplicemente ex fidanzati rimasti in buoni rapporti o fra loro c’è di più?fra ...

Advertising

LaStampa : Amici 20: la giuria elimina Enula, che le case discografiche avevano giudicato come la migliore - Silvialonuzzo_ : RT @l_Letizia_: Fino a ieri piangevate tutti per Enula,oggi le date della troia senza sapere la realtà dei fatti. Che persone che siete. Qu… - amici_fanpage__ : RT @laracalvo13: Enula che lascia il programma con la felpa e la giacca di Alessandro addosso Io come dovrei riprendermi da tutto questo?… - buins_official : RT @trashinatore: Lo so sono ripetitivo, ma non ce la faccio a vedere Enula e Tancredi che si sfidano pieni d’ansia e Martina così rilassat… - nicole_plume : mi viene da ridere se penso a me un mese fa che dicevo 'ma no quest'anno ad Amici sono tutti uguali' poi sono passa… -