Amazon apre in Veneto 3 nuovi centri logistici. Consegne più veloci e posti di lavoro (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vicenza, Treviso e Riese Pio X sono le città scelte da Amazon per l'apertura di 3 nuovi depositi di smistamento, che serviranno a garantire Consegne molto più veloci sul territorio anche nel weekend. Le selezioni sono già aperte... Leggi su dday (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vicenza, Treviso e Riese Pio X sono le città scelte daper l'apertura di 3depositi di smistamento, che serviranno a garantiremolto piùsul territorio anche nel weekend. Le selezioni sono già aperte...

Advertising

Digital_Day : Ancora qualche anno e Amazon consegnerà ovunque 7 giorni su 7 - HDblog : RT @HDblog: Amazon apre tre centri di distribuzione in Veneto, creando 240 posti di lavoro - infoiteconomia : Amazon avanza in Veneto e apre 3 depositi: ecco le persone da assumere - NCO_OR_10 : RT @HDblog: Amazon apre tre centri di distribuzione in Veneto, creando 240 posti di lavoro - ilnida : RT @HDblog: Amazon apre tre centri di distribuzione in Veneto, creando 240 posti di lavoro -