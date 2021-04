Alitalia, Giorgetti all’Ue: “Il Governo accetterà solo un compromesso ragionevole” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tensione tra Governo e Ue su Alitalia. Il ministro: “Tutto quello che è possibile sarà fatta. Ma non accordo a tutti i costi”. ROMA – E’ alta tensione tra Governo e Ue su Alitalia. Ad irrigidire i rapporti tra le parti, come riportato dall’Ansa, è stata la posizione decisa da Bruxelles su un possibile piano B per il rilancio dell’ex compagnia di bandiera. Da parte dell’Europa non c’è nessun paletto, ma spetta alla stessa Roma mettere sul piatto un progetto diverso rispetto a quello principale e soprattutto la Commissione continua ad essere in attesa di poter valutare una eventuale discontinuità economica della newco Ita. Parole che non sono piaciute al Governo. I contatti tra le parti, comunque, continuano per provare ad un accordo, ma la strada continua ad essere in salita per arrivare ad un ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tensione trae Ue su. Il ministro: “Tutto quello che è possibile sarà fatta. Ma non accordo a tutti i costi”. ROMA – E’ alta tensione trae Ue su. Ad irrigidire i rapporti tra le parti, come riportato dall’Ansa, è stata la posizione decisa da Bruxelles su un possibile piano B per il rilancio dell’ex compagnia di bandiera. Da parte dell’Europa non c’è nessun paletto, ma spetta alla stessa Roma mettere sul piatto un progetto diverso rispetto a quello principale e soprattutto la Commissione continua ad essere in attesa di poter valutare una eventuale discontinuità economica della newco Ita. Parole che non sono piaciute al. I contatti tra le parti, comunque, continuano per provare ad un accordo, ma la strada continua ad essere in salita per arrivare ad un ...

Advertising

fattoquotidiano : ALITALIA Siamo agli sgoccioli. Davvero in tutti i sensi - news_mondo_h24 : Alitalia, Giorgetti all’Ue: “Il Governo accetterà solo un compromesso ragionevole” - Stefano67504474 : RT @007Vincentxxx: Oggi #Roma manifestazione #Alitalia iniziata la svendita ??dove sono quelli che gridavano #PrimaGliItaliani adesso non fi… - SerafiniGiusep1 : RT @CislNazionale: Oggi davanti al #Mise una grande manifestazione per la crisi occupazionale che riguarda tutte le compagnie aeree, tra cu… - fcuscito : RT @FiltCgil: Il segretario nazionale @fcuscito parla ai lavoratori manifestanti di fronte al Mise dopo l'incontro con il ministro Giorgett… -