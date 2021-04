Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2021 ore 07:30 (Di martedì 13 aprile 2021) Viabilità DEL 13 APRILE 2021 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SI PROCEDE A RILENTO TRA Roma SUD E TORRENOVA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E Roma TERAMO; RESTANDO SULLA Roma TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; IN ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021)DEL 13 APRILEORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SULLA DIRAMAZIONESUD SI PROCEDE A RILENTO TRASUD E TORRENOVA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA ETERAMO; RESTANDO SULLATERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; IN ...

