“Una grande delusione” Tommaso Zorzi | la brutta notizia corre veloce | “Nei corridoi di Mediaset se ne parla già”

(Di martedì 13 aprile 2021)è molto attivo sui social network, infatti si è ripreso anche prima della puntata de ‘L’Isola dei Famosi’. La sua presenza è praticamente una costanza, con un’unica eccezione avvenuta alcuni giorni fa, quando era scomparso da Instagram per 48 ore. Ma quando è ritornato ha subito fatto una sorpresa ai suoi follower, facendosi vedere con Francesco Oppini. Insieme a lui sarà protagonista al ‘Maurizio Costanzo Show’, infatti si esibiranno sul palco intonando una canzone. Oltre a questo ruolo di opinionista nei due programmi, il vincitore del ‘Fratello Vip’ ha iniziato la sua avventura professionale come conduttore suPlay. Gli è stato affidato il suo format ‘Il Punto Z’. A proposito di questo, le voci che stanno girando neisono molto brutte ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Una grande

La Nazione

... edito da Mondadori , che esplora il mondo dei cosplay , restituendocistoria realistica e ... che su Instagram conta più di quindicimila follower, un influencer che racconta alpubblico, e ...In ambito gaming e multimedia, avere un campo visivo cosìlo rende davverosoluzione fantastica . Il pannello è un IPS da 100hz , tempo di risposta di 4msOD e risoluzione WFHD 2560 1080 . ...GORIZIA. Una mascherina su due di quelle Fpp2 e Fpp3 importante dalla Cina dalla struttura commissariale di Domenico Arcuri non filtra a sufficienza. Motivo per cui le direzioni generali regionali sta ...Il Corriere ha creato una newsletter sul coronavirus ... Ore 13.42 - Sit in di commercianti al Circo Massimo - IL PUNTO - manifestanti tentano corteo, bloccati Attimi di tensione al sit-in dei ...