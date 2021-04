Tragedia a Latina: si schianta mentre torna a casa. Morta 25enne (Di martedì 13 aprile 2021) Una strada che collega Latina Scalo a Latina, quella di Via Epitaffio, che nel corso degli anni è stata teatro di numerosi incidenti, anche Mortali. Anche questa volte, purtroppo, è avvenuta la Tragedia. L’incidente Mortale Nel corso della serata di ieri, una ragazza di soli 25 anni, ha sbandato con la propria auto, si presume a causa del maltempo, e si è schiantata con la sua Lancia Y contro un pino. L’impatto le è stato fatale. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 aprile 2021) Una strada che collegaScalo a, quella di Via Epitaffio, che nel corso degli anni è stata teatro di numerosi incidenti, ancheli. Anche questa volte, purtroppo, è avvenuta la. L’incidentele Nel corso della serata di ieri, una ragazza di soli 25 anni, ha sbandato con la propria auto, si presume a causa del maltempo, e si èta con la sua Lancia Y contro un pino. L’impatto le è stato fatale. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. su Il Corriere della Città.

