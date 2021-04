Torna Innovation Village, sesta edizione il 6 e 7 maggio (Di martedì 13 aprile 2021) Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative, Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell’edizione 2021 di Innovation Village, il network sull’innovazione in programma il 6 e 7 maggio. L’evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea – Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione Campania. La sesta edizione di Innovation Village sarà interamente digitale, con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della manifestazione (www.InnovationVillage.it). Quest’anno il format prevede, oltre alle singole sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di Federica Web Learning. “Il nostro ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 aprile 2021) Economia circolare e innovazione sostenibile, Industrie culturali e creative, Industria 4.0 e Salute e benessere: sono i temi cardine dell’2021 di, il network sull’innovazione in programma il 6 e 7. L’evento è promosso da Knowledge for Business con Sviluppo Campania, Enea – Enterprise Europe Network e TecUp, in collaborazione con Regione Campania. Ladisarà interamente digitale, con un folto programma di eventi live sul sito ufficiale della manifestazione (www..it). Quest’anno il format prevede, oltre alle singole sessioni di lavoro, una diretta in stile televisivo ospitata presso gli studi di Federica Web Learning. “Il nostro ...

