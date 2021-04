Torino. Cucciolo di pitbull pericolosamente a spasso per strada

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 13 aprile 2021) Domenica pomeriggio, durante il turno di pattuglia nella zona centro, due agenti del Reparto Operativo Speciale della Polizia Municipale, attirati dai clacson delle auto ferme in coda, hanno visto undiche passeggiava libero in mezzo alla carreggiata di via XX Settembre. Oltre a rappresentare un pericolo per la propria incolumità, il piccolo cane stava anche intralciando il traffico veicolare. I due agenti si sono avvicinati alper metterlo in sicurezza e nel frattempo sono stati anche attirati dalle urla di un uomo di una certa età in stato di agitazione che richiamava il cane. I ‘civich’, dopo aver intuito che si trattava del padrone del, in maniera garbata hanno invitato l’uomo a tenere ilal guinzaglio, tentando di fargli capire che ne andava della sua ...