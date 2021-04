Sanità: Renzi, 'servono 30mld subito, Iv presenta suo piano' (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr (Adnkronos) - "Serve investire sulla Sanità. Il piano di Italia Viva Sanità 2030 segna la vera svolta su questi temi". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. "Come già accaduto per infrastrutture e Family Act - ma anche su Industria 4.0 o unioni civili - prima ci fanno i sorrisini dietro, poi ci danno ragione -prosegue Renzi-. servono 30 miliardi subito sulla Sanità, ci sono milioni di malati di altre patologie che stanno soffrendo i problemi di un sistema sanitario che è fisiologicamente ingolfato". "Con Annamaria Parente e Lisa Noja daremo vita a un evento di presentazione del piano Sanità 2030, all'interno de "La Primavera delle Idee" venerdì prossimo alle 18.30", anticipa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr (Adnkronos) - "Serve investire sulla. Ildi Italia Viva2030 segna la vera svolta su questi temi". Lo scrive Matteonella sua ultima enews. "Come già accaduto per infrastrutture e Family Act - ma anche su Industria 4.0 o unioni civili - prima ci fanno i sorrisini dietro, poi ci danno ragione -prosegue-.30 miliardisulla, ci sono milioni di malati di altre patologie che stanno soffrendo i problemi di un sistema sanitario che è fisiologicamente ingolfato". "Con Annamaria Parente e Lisa Noja daremo vita a un evento dizione del2030, all'interno de "La Primavera delle Idee" venerdì prossimo alle 18.30", anticipa ...

