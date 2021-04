Regno Unito riapre, ma Johnson avverte: “Ci saranno più morti. Calo di casi e vittime merito del lockdown non dei vaccini” (Di martedì 13 aprile 2021) I britannici festeggiano l’uscita dal lockdown con la riapertura dal 12 aprile delle attività non essenziali e lunghissime file ai pub fin dalla mezzanotte, tra assembramenti fuori dai locali e pinte piene di birra. Ma il premier Boris Johnson, in un intervento su Bbc, chiarisce già che l’avvio del percorso di uscita dalle restrizioni anti Covid dopo oltre tre mesi comporterà inevitabilmente una certa ripresa di casi e decessi. “Riaprire comporterà inevitabilmente più infezioni e, purtroppo, più ricoveri in ospedale e più morti, la gente deve saperlo”, ha spiegato il premier; aggiungendo di “non vedere al momento ragioni per cambiare” il percorso di uscita graduale dal lockdown, ma che “è molto importante che le persone continuino a essere caute“. Sempre a Bbc il leader Tory ha poi precisato che, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) I britannici festeggiano l’uscita dalcon la riapertura dal 12 aprile delle attività non essenziali e lunghissime file ai pub fin dalla mezzanotte, tra assembramenti fuori dai locali e pinte piene di birra. Ma il premier Boris, in un intervento su Bbc, chiarisce già che l’avvio del percorso di uscita dalle restrizioni anti Covid dopo oltre tre mesi comporterà inevitabilmente una certa ripresa die decessi. “Riaprire comporterà inevitabilmente più infezioni e, purtroppo, più ricoveri in ospedale e più, la gente deve saperlo”, ha spiegato il premier; aggiungendo di “non vedere al momento ragioni per cambiare” il percorso di uscita graduale dal, ma che “è molto importante che le persone continuino a essere caute“. Sempre a Bbc il leader Tory ha poi precisato che, ...

Advertising

you_trend : ???? Ecco l'andamento della % di popolazione vaccinata con almeno una dose nei 4 principali Paesi UE, negli Stati Uni… - ilpost : Le foto del primo giorno di riaperture in Inghilterra, da guardare con un po' di invidia - ilpost : Il primo giorno di riaperture in Inghilterra - R3MVMBER : RT @declinelovee: nel regno unito è finito il covid perché è stata fatta una lunga quarantena per vaccinare tutti, noi invece siamo ancora… - darlinjustpwk : RT @declinelovee: nel regno unito è finito il covid perché è stata fatta una lunga quarantena per vaccinare tutti, noi invece siamo ancora… -