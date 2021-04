Real | continua l' era Perez | Florentino resta presidente fino al 2025

Advertising

Romafakee : @imnotams ORA PIANGO DI MUOVO, CHE LA REAL CONTINUA A GIARDARSELO QUEL VIDEO - GnocchiFanClub : @realwarriale2 @Ibra_official @Cristiano E comunque il Varriale fake continua ad essere più credibile di quello real. #Ibrahimovic - JulianRoss79 : @YDJ69 @TommasoArmando @mckillbill @Lor_bert @ncorrasco @Matador1337 Robben uguale. Ma Sneijder fu mandato via come… - step_real : RT @manuela_reich: La vita è una continua menzogna. - PeppePoppi : Real time ha praticamente 2 programmi di punta, e continua a sabotarseli #90giorniperinnamorarsi -

Ultime Notizie dalla rete : Real continua

La Gazzetta dello Sport

iniziato questa mattina il quarto mandato consecutivo di Florentino Perez come presidente delMadrid. La mancanza di candidati ha portato alla rielezione del presidente in carica, che resterà alla Casa Blanca almeno fino al 2025. Poi si vedrà. Candidato unico ? Giornate intense queste per ...L'unico dubbio di formazione potrebbe riguardare Borja Mayoral, chead aggiungere gol al suo score personale. Contro il Bologna l'exMadrid ha segnato la quattordicesima rete ...Continua il rapporto tra il Real Madrid e Florentino Perez. Sarà ancora lui il presidente dei blancos per il prossimo quadriennio. Lo ha comunicato ...COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale di Business Wire NATO Relies on Thales for a Real-Time View of the Operational Situation in Joint theaters. Thales has been awarded ...