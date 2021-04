Oscar 2021, il trailer “What If” per presentare il cast stellare (Di martedì 13 aprile 2021) La notte degli Oscar 2021 si sta avvicinando: il 25 aprile 2021, che per l’Italia è già un giorno importante in quanto Festa della Liberazione, si terranno anche le famose premiazioni cinematografiche. “In un mondo pieno di premiazioni, cosa accadrebbe se una premiazione fosse in realtà un film?”. Queste le parole della voice off del promo degli Oscar 2021. Un trailer in cui vengono annunciati i presentatori che calcheranno il palco la sera del 25 aprile: un cast davvero stellare. Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon, Renée Zellweger e Zendaya. Questi sono i nomi che sicuramente vedremo la notte degli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 aprile 2021) La notte deglisi sta avvicinando: il 25 aprile, che per l’Italia è già un giorno importante in quanto Festa della Liberazione, si terranno anche le famose premiazioni cinematografiche. “In un mondo pieno di premiazioni, cosa accadrebbe se una premiazione fosse in realtà un film?”. Queste le parole della voice off del promo degli. Unin cui vengono annunciati i presentatori che calcheranno il palco la sera del 25 aprile: undavvero. Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon, Renée Zellweger e Zendaya. Questi sono i nomi che sicuramente vedremo la notte degli ...

