Niente contanti per riaprire. "Vi dico perché è ridicolo" (Di martedì 13 aprile 2021) Il Cts vuole vietare l'uso dei contanti in bar e ristoranti. Bassetti: "Non ha alcun senso". E c'è chi intravede dietro un'operazione antievasione Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 aprile 2021) Il Cts vuole vietare l'uso deiin bar e ristoranti. Bassetti: "Non ha alcun senso". E c'è chi intravede dietro un'operazione antievasione

Advertising

mummy53690440 : Niente contanti per riaprire. 'Vi dico perché è ridicolo' - _Alessandria_ : RT @07Emmedi: Colao e compagni spingono x i pagamenti digitalizzati: è ora di dimostrare a questo governo che abbiamo le palle, quindi x 3… - Claudoc3 : RT @noitre32: Al ristorante solo su prenotazione. Meglio se con tampone negativo o vaccinati. Niente contanti. VOI SIETE PAZZI, NON C'È… - Tribonacci1 : RT @noitre32: Al ristorante solo su prenotazione. Meglio se con tampone negativo o vaccinati. Niente contanti. VOI SIETE PAZZI, NON C'È… - pasq97esposito : RT @noitre32: Al ristorante solo su prenotazione. Meglio se con tampone negativo o vaccinati. Niente contanti. VOI SIETE PAZZI, NON C'È… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente contanti Una nuova "tassa" sui conti correnti E chi non usa i contanti? Se aumentano le commissioni su bonifici e assegni, la musica non cambia. ...che giace sui depositi (si parla di circa 1.745 miliardi di euro) e che frutta poco o niente. Le ...

Importazione irregolare di auto: sequestri per mezzo milione ... le Fiamme gialle sarebbero tornate in caserma con oltre 40mila euro in contanti, trovati nelle ... Peccato però che alla banca dati "Serpico" dell'Agenzia delle Entrate, non sia risultato niente.

Niente contanti per riaprire. "Vi dico perché è ridicolo" il Giornale Niente contanti per riaprire. "Vi dico perché è ridicolo" Il Cts vuole vietare l'uso dei contanti in bar e ristoranti. Bassetti: "Non ha alcun senso". E c'è chi intravede dietro un'operazione antievasione ...

Caruso riesce nella rimonta, niente da fare per Fabbiano a Monte-Carlo Caruso ha trionfato dopo ben 3 ore e 7 minuti di gioco (dopo una sospensione anche nel suo caso avvenuta ieri per maltempo) col punteggio di 6-7, 7-6, 6-3. Al secondo turno Caruso dovrà fare i conti ...

E chi non usa i? Se aumentano le commissioni su bonifici e assegni, la musica non cambia. ...che giace sui depositi (si parla di circa 1.745 miliardi di euro) e che frutta poco o. Le ...... le Fiamme gialle sarebbero tornate in caserma con oltre 40mila euro in, trovati nelle ... Peccato però che alla banca dati "Serpico" dell'Agenzia delle Entrate, non sia risultatoIl Cts vuole vietare l'uso dei contanti in bar e ristoranti. Bassetti: "Non ha alcun senso". E c'è chi intravede dietro un'operazione antievasione ...Caruso ha trionfato dopo ben 3 ore e 7 minuti di gioco (dopo una sospensione anche nel suo caso avvenuta ieri per maltempo) col punteggio di 6-7, 7-6, 6-3. Al secondo turno Caruso dovrà fare i conti ...