Neymar: "Nessun paragone tra Messi e Mbappé. Ecco cosa prenderei da Kylian"

Gli occhi di tutti sono sempre più rivolti su di lui, Kylian Mbappé. L'attaccante francese del Paris Saint-Germain è reduce da una prestazione sontuosa nella gara d'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Ma vale davvero quanto l'ultimo Pallone d'oro Leo Messi?

Su questo confronto si è speso Neymar. Il fuoriclasse brasiliano ha detto la sua a L'Equipe: "Non si possono paragonare Messi e Mbappé perché sono due giocatori dallo stile molto diverso. Leo è il miglior giocatore che ho mai visto, mentre Kylian sta per diventare uno dei migliori al mondo. A Mbappé ruberei la sua velocità, se non stai attento a ..."

