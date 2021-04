Marxiste con il Rolex: le due “cape” Black lives matter comprano case miliardarie in quartieri bianchi (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr — E’ bufera sulla cofondatrice di Black lives matter Patrisse Khan-Cullors e sulla moglie — capo di Blm Toronto — Janaya Khan. Secondo quanto rivelato in un’inchiesta del NYPost le due, che si definiscono «Marxiste addestrate» e «combattenti per la libertà», hanno acquistato una lussuosa villa con tre bagni e una dependance per gli ospiti nel bianchissimo quartiere di Topanga Canyon, nella parte occidentale della Contea di Los Angeles. Per qualcuno che ama così tanto le persone di colore — ed essendo tale — è davvero curioso scegliere di vivere in una zona abitata per il 98% da bianchi. Il lotto acquistato si estende su 2.370 piedi quadrati e l’abitazione principale presenta «alti soffitti, lucernari e molte finestre» con vista sul canyon ed è solo una delle tre ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr — E’ bufera sulla cofondatrice diPatrisse Khan-Cullors e sulla moglie — capo di Blm Toronto — Janaya Khan. Secondo quanto rivelato in un’inchiesta del NYPost le due, che si definiscono «addestrate» e «combattenti per la libertà», hanno acquistato una lussuosa villa con tre bagni e una dependance per gli ospiti nelssimo quartiere di Topanga Canyon, nella parte occidentale della Contea di Los Angeles. Per qualcuno che ama così tanto le persone di colore — ed essendo tale — è davvero curioso scegliere di vivere in una zona abitata per il 98% da. Il lotto acquistato si estende su 2.370 piedi quadrati e l’abitazione principale presenta «alti soffitti, lucernari e molte finestre» con vista sul canyon ed è solo una delle tre ...

