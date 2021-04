Macaulay Culkin e Brenda Song diventano genitori (Di martedì 13 aprile 2021) La famiglia si allarga per Macaulay Culkin e Brenda Song. I due, il 5 aprile, hanno infatti dato il benvenuto al loro primo figlio: Dakota Song Culkin. Il nome del neonato è un omaggio a Dakota Culkin, sorella dell’attore morta in un incidente nel 2008. I due attori sono insieme dal 2017 quando si conobbero in Thailandia, sul cast di “Changeland”. Le star di “Mamma ho perso l’aereo” e “Zack e Cody al Grand hotel” oggi si dicono «felicissimi» della nascita del loro bambino. La Song ed il figlio stanno bene bene ed il parto è avvenuto a Los Angeles. La coppia fino ad oggi ha vissuto con tre gatti, uno pappagallo ed un cane. Di Serena Reda L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 aprile 2021) La famiglia si allarga per. I due, il 5 aprile, hanno infatti dato il benvenuto al loro primo figlio: Dakota. Il nome del neonato è un omaggio a Dakota, sorella dell’attore morta in un incidente nel 2008. I due attori sono insieme dal 2017 quando si conobbero in Thailandia, sul cast di “Changeland”. Le star di “Mamma ho perso l’aereo” e “Zack e Cody al Grand hotel” oggi si dicono «felicissimi» della nascita del loro bambino. Laed il figlio stanno bene bene ed il parto è avvenuto a Los Angeles. La coppia fino ad oggi ha vissuto con tre gatti, uno pappagallo ed un cane. Di Serena Reda L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

