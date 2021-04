LOL: chi ride è fuori, i veri nomi di Lillo e Fru spiazzano i fan: "Non si chiamano così?" (Di martedì 13 aprile 2021) Diversi fan di LOL: chi ride è fuori si sono stupiti nello scoprire che i nomi di Lillo e Fru non hanno quasi nulla a che vedere con i loro nomi reali e su Twitter hanno condiviso tutto il loro sgomento. I fan di LOL: chi ride è fuori hanno trovato innumerevoli spunti per continuare a ridere e scherzare in merito agli sketch visti durante lo show Amazon Prime Video. Ma a quanto pare in tanti sono rimasti "sbalorditi" nello scoprire il vero nome di Lillo e Fru. Ci sono in realtà tanti attori, comici e non, che usano nomi d'arte: anche tra i 10 concorrenti che vorremmo nella seconda stagione di Lol: chi ride è fuori ci sono alcuni nomi che sono fittizi, vi avvertiamo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 aprile 2021) Diversi fan di LOL: chisi sono stupiti nello scoprire che idie Fru non hanno quasi nulla a che vedere con i lororeali e su Twitter hanno condiviso tutto il loro sgomento. I fan di LOL: chihanno trovato innumerevoli spunti per continuare are e scherzare in merito agli sketch visti durante lo show Amazon Prime Video. Ma a quanto pare in tanti sono rimasti "sbalorditi" nello scoprire il vero nome die Fru. Ci sono in realtà tanti attori, comici e non, che usanod'arte: anche tra i 10 concorrenti che vorremmo nella seconda stagione di Lol: chici sono alcuniche sono fittizi, vi avvertiamo ...

