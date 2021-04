L'Italia intercetta i giornalisti e la Libia libera e promuove il capo dei trafficanti (Di martedì 13 aprile 2021) I giornalisti Italiani intercettati perché testimoni scomodi, mentre a Tripoli viene scarcerato uno dei capi del traffico di esseri umani. Questo è il rapporto tra l'Italia e la 'nuova Libia'. Una ... Leggi su globalist (Di martedì 13 aprile 2021) Initi perché testimoni scomodi, mentre a Tripoli viene scarcerato uno dei capi del traffico di esseri umani. Questo è il rapporto tra l'e la 'nuova'. Una ...

Advertising

messveneto : La pandemia non ferma il cyberbullismo: nel 2020 denunciati 118 minori, raddoppiano le vittime con meno di 9 anni:… - bolartur : RT @news_gasp: Uno sconosciuto chiedeva a un intermediario l’ingaggio di un hitman, affinché una donna, in Italia, fosse sfregiata con l’a… - news_gasp : Uno sconosciuto chiedeva a un intermediario l’ingaggio di un hitman, affinché una donna, in Italia, fosse sfregiat… - soolp56 : @SilviaPrato1 @SerieA @FIGC Il presidente non chiama e sai perché? Perché c'è di sicuro una procura che intercetta… -