Le proteste non hanno funzionato, né quelle dei negozianti né quelle dei governatori (Di martedì 13 aprile 2021) Gli assalti non hanno funzionato. Né l'assalto al Parlamento da parte dei negozianti e ristoratori di "Io apro", né quello sotto forma di disobbedienza del solito Vincenzo De Luca, governatore campano spesso "fuori linea". Il che non significa che sia tutto a posto, intendiamoci, perché c'è mezza Italia in affanno con i vaccini (si sta parlando di quasi tutto il Sud) e persino una polemica un po' surreale sui vantaggi per le isole Covid free che hanno fatto alzare la voce al governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini che non ammette favoritismi a questa o quella zona del Paese. Ieri mattina De Luca si era ammutinato davanti alla direttiva di venerdì del commissario Figliuolo, quella in cui si dava tassativamente indicazione di privilegiare la popolazione anziana senza se e senza ma. De Luca, dopo la tradizionale ...

