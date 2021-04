La strada per ripensare la cybersecurity nazionale. Scrive il prof. Colajanni (Di martedì 13 aprile 2021) Tutti hanno commentato in modo entusiastico le parole del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, prefetto Franco Gabrielli. Mi permetto di unirmi al coro in quanto la sequenza delle tre priorità delineano, come è gusto che sia, la strada italiana alla sicurezza e resilienza cyber. Tra i passaggi fondamentali, mi preme sottolineare la premessa focalizzata sugli aspetti culturali e di consapevolezza che sottendono il tema cyber. “È necessario partire da qui”, “è la precondizione per avere la capacità di affrontare i temi della nuova frontiera, nuova per modo di dire” ha sottolineato il prefetto con consapevole ironia. In un mondo che corre da trent’anni, il nostro Paese cammina e si ritrova all’ultimo posto in Europa proprio nella dimensione fondamentale che riguarda le competenze digitali (“Capitale umano” dell’indice DESI 2020). Un grido di allarme che risuona ... Leggi su formiche (Di martedì 13 aprile 2021) Tutti hanno commentato in modo entusiastico le parole del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, prefetto Franco Gabrielli. Mi permetto di unirmi al coro in quanto la sequenza delle tre priorità delineano, come è gusto che sia, laitaliana alla sicurezza e resilienza cyber. Tra i passaggi fondamentali, mi preme sottolineare la premessa focalizzata sugli aspetti culturali e di consapevolezza che sottendono il tema cyber. “È necessario partire da qui”, “è la precondizione per avere la capacità di affrontare i temi della nuova frontiera, nuova per modo di dire” ha sottolineato il prefetto con consapevole ironia. In un mondo che corre da trent’anni, il nostro Paese cammina e si ritrova all’ultimo posto in Europa proprio nella dimensione fondamentale che riguarda le competenze digitali (“Capitale umano” dell’indice DESI 2020). Un grido di allarme che risuona ...

