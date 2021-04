La Francia vuole vietare i voli interni in favore del treno (Di martedì 13 aprile 2021) La proposta di legge prevede l’abolizione di tutti i voli domestici che possono essere sostituiti con un unico viaggio in treno della durata inferiore a 2 ore e mezza (foto: Jirapatch Iamkate/EyeEm via Getty Images)In Francia l’Assemblea nazionale ha votato in prima lettura una proposta di legge per vietare tutti i voli interni sulle tratte che possono essere sostituite da un viaggio in treno di durata inferiore a 2 ore e 30 minuti. La nuova norma è stata redatta sulla base delle proposte di un comitato di 150 cittadini, scelti a sorte dal governo per presentare delle iniziative contro il cambiamento climatico. Dopo questa prima approvazione, il testo dovrà superare il voto al Senato per entrare in vigore. Inizialmente la proposta chiedeva la sospensione di tutte le ... Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021) La proposta di legge prevede l’abolizione di tutti idomestici che possono essere sostituiti con un unico viaggio indella durata inferiore a 2 ore e mezza (foto: Jirapatch Iamkate/EyeEm via Getty Images)Inl’Assemblea nazionale ha votato in prima lettura una proposta di legge pertutti isulle tratte che possono essere sostituite da un viaggio indi durata inferiore a 2 ore e 30 minuti. La nuova norma è stata redatta sulla base delle proposte di un comitato di 150 cittadini, scelti a sorte dal governo per presentare delle iniziative contro il cambiamento climatico. Dopo questa prima approvazione, il testo dovrà superare il voto al Senato per entrare in vigore. Inizialmente la proposta chiedeva la sospensione di tutte le ...

