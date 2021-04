Klopp: “Dopo il 3-1 dell’andata non abbiamo nulla da perdere. Vinicius? Non sono sorpreso, talento incredibile” (Di martedì 13 aprile 2021) Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Real Madrid, ritorno dei quarti di finali di Champions League: “All’andata abbiamo perso 3-1, quindi per la sfida di domani non abbiamo nulla da perdere. Il risultato ha dimostrato che hanno giocato meglio di noi, ma è stata solo la prima gara, ci sono ancora 90 minuti da giocare. Non avere tifosi sarà un problema in più. Dobbiamo provare a vincere la partita, se riusciamo a creare più di quanto fatto a Madrid, il che non dovrebbe essere un problema visto che all’andata non abbiamo fatto molto, vedremo cosa succederà. Non possiamo dare per scontata la rimonta, soprattutto senza tifosi sugli spalti”. Gli errori della difesa all’andata e i gol subiti?“Il primo gol ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) Jurgen, tecnico del Liverpool, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Real Madrid, ritorno dei quarti di finali di Champions League: “All’andataperso 3-1, quindi per la sfida di domani nonda. Il risultato ha dimostrato che hanno giocato meglio di noi, ma è stata solo la prima gara, ciancora 90 minuti da giocare. Non avere tifosi sarà un problema in più. Dobbiamo provare a vincere la partita, se riusciamo a creare più di quanto fatto a Madrid, il che non dovrebbe essere un problema visto che all’andata nonfatto molto, vedremo cosa succederà. Non possiamo dare per scontata la rimonta, soprattutto senza tifosi sugli spalti”. Gli errori della difesa all’andata e i gol subiti?“Il primo gol ...

