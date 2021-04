Il bambino prodigio di Hollywood è cresciuto E a 40 anni è diventato papà

(Di martedì 13 aprile 2021) La notizia non è arrivata del tutto inaspettata: in un’intervista rilasciata ad Esquire circa un anno fa, Macaulay Culkin, 40, aveva dichiarato di volere un figlio. In quell’occasione, aveva anche aggiunto che stava facendo diversa “pratica” insieme alla compagna, la collega Brenda Song (sotto). X «Ci esercitiamo molto», aveva scherzato l’indimenticata protagonista di Mamma ho perso l’aereo, «poi non c’è niente di più eccitante di quanto la tua donna ti guarda e ti dice “amore sto ovulando”». Ora, a circa un anno da quelle dichiarazioni, la coppia può stringere tra le braccia il suo primogenito, Dakota Song Culkin. Che, come vediamo, ha preso i cognomi di entrambi i genitori. Il nome, invece, è stato dato al piccolo in onore della sorella di Culkin – Dakota, appunto – scomparsa a soli 29a causa di un incidente ...

Advertising

Fl3b0 : Io da piccolo ero un bambino prodigio nello scagarmi nel bandalugne eppure nessuno su Twitter mi taggò mai dicendomelo... ???? - Fl3b0 : Sta storia del bambino prodigio che gioca a Smash comunque mi ha sempre fatto ridere - hai peak reaction time - non… - ylemontenegro : RT @thiagodamjan: @ylemontenegro dai dillo che sono sempre stato@un bambino prodigio - thiagodamjan : @ylemontenegro dai dillo che sono sempre stato@un bambino prodigio - kookiesbean : 100 giorni con questi due mostriciattoli. well grazie di essere voi,, chenle grazie per mostrare sempre te stesso e… -

Ultime Notizie dalla rete : bambino prodigio

Il Fatto Quotidiano

... lo spettacolo da cui tutta la sua carriera prende il via da bambina, nel 1968 , e dove ...la sua carriera mantiene un forte legame con il noto Festival Internazionale della canzone del,...E proprio come pilota, come si descriverebbe Pedro Acosta? ' Sono unche sta vivendo un ... Moto3, Pedro Acosta: ecco chi è il baby -del team Ajo Le congratulazioni dei piloti MotoGP ...L'ex bambino prodigio di "Io Canto" durante l'intervista rilasciata a Barbara D'Urso ha dichiarato: "Io sono super a favore degli interventi estetici, se una persona si sente in difetto o non a suo ...Sulle reti Fininvest (oggi Mediaset) Cristina è spesso anche attrice, protagonista di alcune serie nel ruolo di Licia (quando è doppiata da Donatella Fanfani) e in quello di se stessa, una giovane can ...