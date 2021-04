"Ho coronato il mio sogno con Grande Torino". L'omaggio di Lucknar ai granata (Di martedì 13 aprile 2021) Quanto è difficile tifare Torino nella mia città? Siamo in netto svantaggio rispetto a altri che tifano Juve”: la fede calcistica di Lucknar - giovane cantante granata- è chiara. “Ho perso un amico il 2 agosto scorso. Dovevamo fare un pezzo insieme. Grande Torino, il mio nuovo brano, è dedicato a lui”, racconta. E in questo pezzo di Lucknar c'è anche un Grande riferimento alla sua famiglia (granata da sempre). Lui, tifoso sfegatato del Toro, dopo la canzone, è andato sulla tomba dei Invincibili a Superga (dove l'aereo si schiantò il 4 maggio del 1949 e causò la morte della squadra). La tragedia avvenne alle ore 17:03 quando il Fiat G.212 della compagnia aerea ALI, con a bordo l'intera squadra del Grande Torino, si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Quanto è difficile tifarenella mia città? Siamo in netto svantaggio rispetto a altri che tifano Juve”: la fede calcistica di- giovane cantante- è chiara. “Ho perso un amico il 2 agosto scorso. Dovevamo fare un pezzo insieme., il mio nuovo brano, è dedicato a lui”, racconta. E in questo pezzo dic'è anche unriferimento alla sua famiglia (da sempre). Lui, tifoso sfegatato del Toro, dopo la canzone, è andato sulla tomba dei Invincibili a Superga (dove l'aereo si schiantò il 4 maggio del 1949 e causò la morte della squadra). La tragedia avvenne alle ore 17:03 quando il Fiat G.212 della compagnia aerea ALI, con a bordo l'intera squadra del, si ...

